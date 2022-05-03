الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس،حملو مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق الفة الغربية، كما وأصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات في محافظات طولكرم ورام الله والبيرة وجنين، فيما تم اعتقال 10 مواطنين بينهم أسرى محررون.ففي محافظة طولكرم، أصيب طبيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.كما واندلعت مواجهات عقب عملية الاقتحام، ما أدى إلى اصابة الطبيب عدنان أحمد محفوظ (70 عاما)، بعيار مطاطي في الرقبة، أثناء تأدية واجبه في علاج المصابين خلال المواجهات، في أول أيام عيد الفطر، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا.وفي محافظة رام الله والبيرة، أُصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واُعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.وأفادت مصادر أمنية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، ووصفت مصادر طبية حالتهم بالمستقرة.وفي محافظة جنين، أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، خاصة في منطقة "القصب" والمنطقة الغربية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيًا.وقال شهود عيان إن قناصة الاحتلال اعتلوا عددًا من أسطح المنازل خلال اقتحام البلدة.وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مردا شمالا.وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال.وفي محافظة الخليل، منعت قوات الاحتلال الصحفيين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف بمعداتهم وكاميراتهم، لتغطية خطبة عيد الفطر.ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.وفي محافظة القدس، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المركبات عند حاجز بيت اكسا العسكري شمال غرب القدس، ومنعت مرورهم.وأفادت مصادر محلية إن قوات الاحتلال منعت أيضًا عشرات المركبات من الدخول الى القرية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة وأنهم ليسوا من سكان القرية.وأضافت المصادر أن طوابير المركبات اصطفت لساعات عند الحاجز في الاتجاهين، مناشدين المؤسسات الحقوقية الضغط على الاحتلال للتخفيف من معاناة أهالي القريةــواعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين بينهم أسرى محررون من أنحاء متفرقة في الضفة الغربيةففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: ثائر طه عطا (45 عامًا) من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا (33 عامًا) من بلدة المغير شمال شرق رام الله، والشاب نديم طالب خليل نافع من بلدة نعلين غربا.وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عامًا) من بلدة بيت أمر شمال الخليل.وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى براء سائد مرداوي، خلال تواجده بالقرب من البوابة الحديدية في قرية حبلة جنوبا.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أنس عليان أثناء تواجده بالقرب من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المواطن خالد أبو ماجد من القدس المحتلة إلى يوم غد الثلاثاء.