أجواء خماسينية حارة جدا اليوم.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، خماسينيا حارًا الى حار جدًا وجافًا مغبرًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق ، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الأربعاء، صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق ، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما الخميس، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى تنشط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى تنشط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .