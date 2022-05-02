القانوع: القسام تؤكد جاهزيتها لحماية المسجد الاقصى وكرة اللهب ستحرق الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن إعلان كتائب القسام تبني عملية سلفيت، بمثابة تدشين مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية، وانتصاراً للمسجد الاقصى.وأشار القانوع في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الاثنين، إلى أن كتائب القسام بالاعلان عن تنفيذ عملية سلفيت، هو تأكيد من جديد على جاهزيتها لحماية المسجد الاقصى، وإفشال كل محاولات تقسيمه.وقال: "كرة اللهب وبنادق القسام ستحرق الاحتلال الصهيوني من كل الساحات في حال ارتكب أي حماقة ضد المسجد الأقصى أو أي عدوان على شعبنا".