شؤون فلسطينية

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية اطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل) بسلفيت

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية اطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل) بسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مسئوليتها الكاملة عن عملية اطلاق النار التي وقعت عند مدخل مستوطنة (أرئيل) في مدينة سلفيت، الجمعة الماضية، والتي أسفر عن مقتل حارس أمن المستوطنة.

وأكدت الكتائب في بيان عسكري، أصدرته مساء اليوم الاثنين، أن عملية سلفيت حلقة في سلسلة ردودها على العدوان الاسرائيلي على المسجد الاقصى المبارك، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هذه العملية أربحت منظومات الاحتلال.

وأعربت الكتائب، عن فخرها بمجاهديها أبناء القسام، الذين لا زالوا يشرعون سيف القدس جنباً إلى جنب مع مقاومي الشعب الفلسطيني في كل بقاع الأرض الفلسطينية المحتل.

وفي السياق، أكدت كتائب القسام، أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلةٍ من عمليات الرد على تدنيس الأقصى، والعدوان عليه ولن تكون الأخيرة بعون الله.

وأشارت إلى أن منفذيْ عملية اطلاق النار التي وقعت عند مدخل مستوطنة (أرئيل) في مدينة سلفيت، هما الأسيرين يحيى مرعي، ويوسف عاصي.

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