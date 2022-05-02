دولي

بينيت يرد على تصريحات وزير الخارجية الروسي بشأن النازية ومعاداة السامية

بينيت يرد على تصريحات وزير الخارجية الروسي بشأن النازية ومعاداة السامية
رام الله - دنيا الوطن
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الإثنين، على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن النازية ومعاداة السامية، التي وصف فيها أدولف هتلر بأنه يهودي.

وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اعتبر بينت تصريحات لافروف بأنها أمر في غاية الخطورة، وكلامه لا يعكس الحقيقة، والهدف منه مرفوض.

وقال بينت: "هذه الأكاذيب هدفها إلقاء اللوم على اليهود واتهامهم بأروع الجرائم التي تم اقترفها بحقهم على مدار التاريخ، وبهذه الطريقة إعفاء أعداء الشعب اليهودي من مسؤوليتهم عنها"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا بد من التوقف فورًا عن استخدام المحرقة التي حلت بالشعب اليهودي كأداة للتناحر السياسي".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال أمس الأحد: "إن الحقيقة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي لا يتعارض مع مزاعم موسكو بأنها شنت الغزو للتخلص من النازية في البلاد"، معتبرًا أنه حتى هتلر كان له دم يهودي، حسب تعبيره.

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