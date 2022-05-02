راصد جوي فلسطيني: كتلة خماسينية جديدة في هذا الموعد

رام الله - دنيا الوطن️كشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات والأيام المقبلة.وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن نسبة الغبار تزداد بشكل تدريجي، الليلة، ونهار يوم غدٍ الثلاثاء، بفعل كتلة خماسينية جديدة.وأشار الراصد الجوي، إلى أنه مع أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتكون الأجواء لطيفة ومنعشة نهاراً، وبارداً ليلاً.