دولي

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة "ميغ 29" و10 مسيرات أوكرانية وصاروخين من طراز "توتشكا يو" وتم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية ومعاقل ومستودعات ذخيرة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ68:

-تم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، من بينها: مراكز قيادة، ومعاقل عسكرية، ومناطق تمركز المسلحين، وثلاثة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بيرفومايسكويه وإليتشيفكا.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 طائرات بدون طيار أوكرانية، وتم إسقاط صاروخين من طراز "توشكا يو" بالقرب من بتروفسكي في لوغانسك، وتم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" بالقرب من سلافيانسك.

-دمرت وحدات المدفعية الروسية مستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم استهداف مراكز تجمع عسكرية وتصفية عشرات المسلحين.

-تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات من طراز "Osa AKM" وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة أرخانغيلوفكا.

-استهدفت المقاتلات الحربية الروسية 27 معقلا لتجمع المسلحين والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة بالقرب من قرية تشيرفونوي، بمنطقة زابوروجيه.

-إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم إسقاط 146 مقاتلة، و112 مروحية، و683 مسيرة، و281 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و2756 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و316 قاذفة صواريخ متعددة، و1234 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2563 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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