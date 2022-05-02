جمهورية دونيتسك: إجلاء 160 شخصا من ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه تم إجلاء ما يقرب من 160 شخصا خلال يوم أمس من ماريوبول إلى بيزيمينوي في دونيتسك.وجاء في بيان المقر:"على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 1 مايو حتى الساعة 8:00 صباحا اليوم الاثنين، تم إجلاء 159 شخصا، من بينهم 29 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي، بمنطقة نوفوازوفسكي.. ووصل المدنيون من منطقة آزوفستال بالحافلة إلى نقطة خاصة لمساعدة السكان الذين يتم إجلاؤهم في قرية بيزيمينوي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، احتجزهم المتطرفون بمصنع آزوفستال في ماريوبول. وتم إجلاء جميع المفرج عنهم إلى بيزيمينوي، حيث جرى تأمين السكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة لهم.