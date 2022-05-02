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وزير الاستخبارات السعودي الأسبق: يجب فرض عقوبات على إسرائيل

وزير الاستخبارات السعودي الأسبق: يجب فرض عقوبات على إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
شدد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، على وجوب فرض عقوبات على إسرائيل بسبب سجلها في غزو الدول العربية.

وفي تصريح لموقع (arabnews)، رد الفيصل على سؤال حول ما إذا كان يجب فرض عقوبات على إسرائيل أسوة بالعقوبات التي فرضت على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قائلا: "بالطبع ، فأنا لا أرى الفرق بين الاثنين".

وأضاف: "العدوان عدوان سواء ارتكبته روسيا أو إسرائيل".

كما شكك في النظرية القائلة بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يمكن أن يكون سياسة أكثر إنتاجية، قائلا: "لم أر أي دليل على ذلك، فالشعب الفلسطيني لا يزال محتلا، وتحصل الاعتداءات عليه بشكل شبه يومي".

وتابع قائلا: "كما تتواصل سرقة الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، على الرغم من التأكيدات التي قدمتها إسرائيل للأطراف الموقعة على اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

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