شؤون فلسطينية

حلواني تدعو شعبنا للرباط الدائم بالقدس لمنع استفراد الاحتلال بها

حلواني تدعو شعبنا للرباط الدائم بالقدس لمنع استفراد الاحتلال بها
الناشطة حلواني
رام الله - دنيا الوطن
دعت المرابطة المقدسية هنادي حلواني، شعبنا الفلسطيني إلى دوام زيارة مدينة القدس والرباط فيها كل شهور العام، لمنع استفراد الاحتلال الإسرائيلي بها.

وقالت حلواني إن القدس ودعت شهر رمضان المبارك بحزن فراقه، وبحزن وداع المرابطين.

وأضافت: "لا تتركوا القدس للأعداء يستفردون بها، عاهدوا أنفسكم بزيارتها والرباط فيها كل شهور العام".

وأدى أكثر من 200 ألف مصل صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك.

وردد المصلون تكبيرات العيد في ساحات الأقصى التي امتلأت بالوافدين إلى المسجد من القدس والداخل المحتل.

كما جدد المرابطون في الأقصى هتافات الفداء للمسجد، وأخرى للمقاومة وللقائد محمد الضيف.

وخلال الأيام الماضية، انطلقت مبادرة شبابية في الداخل المحتل تحث الشباب على التعهد بزيارة المسجد الأقصى بعد رمضان، لعدم تركه لقمة سائغة أمام أطماع الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب إحصائية شاملة، فقد أدى نحو 450 ألف فلسطيني صلوات الجمعة الأربع من شهر رمضان في المسجد الأقصى، بخلاف عشرات آلاف آخرين أحيوا "الفجر العظيم" في باحات المسجد، رغم قيود الاحتلال المشددة.

وتحدى الكثير من سكان الضفة الغربية، قرارات الاحتلال، باذلين قصارى جهدهم، لتجاوز حواجزه العسكرية، والوصول للمسجد، لأداء صلاة التراويح وإحياء الاعتكاف فيه، فيما تحايل بعضهم على إجراءات المنع بتسلق الجدار الفاصل أو سلك طرق التفافية رغم المخاطر الكبيرة المحدقة بهم.

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