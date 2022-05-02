طولكرم: إصابة طبيب بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، إصابة طبيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.ووفق شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، ما أدى إلى اصابة الطبيب عدنان أحمد محفوظ (70 عاما)، بعيار مطاطي في الرقبة، أثناء تأدية واجبه في علاج المصابين خلال المواجهات، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا.