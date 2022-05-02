شؤون فلسطينية

أبو غوش: أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وسنواصل النضال

أبو غوش: أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وسنواصل النضال
من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في رام الله، اليوم الاثنين، زيارات لأضرحة الشهداء ووضعت اكاليل من الزهور على الأضرحة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقام وفد من الجبهة برئاسة نائب الأمين العام عوني أبو غوش، وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة، بزيارة ضريح القائد المؤسس د. سمير غوشة، وضريح عضو المكتب السياسي خالد القاسم، وضريح القادة يوسف وراد وأبو الرائد وأبو النايف، وضريح شهداء الثورة الفلسطينية.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش أن أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال لينعموا بالحرية مع ذويهم ومحبيهم.

وقال إن ارث القائد المؤسس د. سمير غوشة سيبقى في قلوبنا ووجداننا، ونرجو الله أن يعيده على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة، وأن يكون العيد القادم وقد تحررت القدس.

وتابع أبو غوش أن الوفاء للشهداء يتطلب منا رص الصفوف وحشد كل الطاقات لتحقيق أماني وأهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.

وجدد العهد للشهداء بمواصلة النضال والتمسك بحقوق شعبنا وصون وحدته الوطنية، وأن المعركة الحقيقية لشعبنا هي مع الاحتلال وأن السبيل الوحيد لتحقيق الانتصار يتمثل في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. 


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