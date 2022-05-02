شؤون فلسطينية

مركز فلسطيني: 54 شهيداً ومقتل 16 إسرائيلياً منذ مطلع العام 2022

مركز فلسطيني: 54 شهيداً ومقتل 16 إسرائيلياً منذ مطلع العام 2022
شهيد فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
شهد العام الجاري تصاعداً كبيراً في المواجهة مع الاحتلال، والعمليات الفدائية والتصدي لاقتحام مدن وقرى الضفة الغربية.

ومنذ مطلع العام 2022 نفذت العديد من العمليات البطولية النوعية في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل، أدت لمقتل عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثقت التقارير التي أصدرها مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد (54) فلسطينياً منذ بداية العام، ومقتل (16) إسرائيلياً.

ففي شهر ابريل الماضي رصد معطى استشهاد 23 مواطناً في ثماني محافظات مختلفة، (11) منهم في محافظة جنين، بينما أصيب (1623) آخرين، ومقتل أربعة إسرائيليين وإصابة 56 آخرين في عمليات للمقاومة.

وأفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال ابريل بلغ (1510) أعمال مقاومة، بينها (76) عملية إطلاق نار، واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (34) عملية منها في جنين.

وفي شهر مارس الماضي، وثق مركز "معطى"، استشهاد (20) مواطناً وإصابة (612) بجراح مختلفة، بينهم نساء وأطفال ومسنين.

وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017، رصد معطى مقتل (12) إسرائيلياً وإصابة (64) آخرين في عمليات للمقاومة.

وأفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال مارس بلغ (821) عملاً مقاوماً.

وحسب التقرير فلم تشهد الضفة والداخل المحتل هذا العدد من الخسائر البشرية لدى الاحتلال خلال شهر واحد منذ عام 2017م.

ورصد تقرير معطى تنفيذ (52) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (25) عملية منها وقعت في جنين.

 وخلال شهر فبراير الماضي، وثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد ستة مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة.

وأشار معطى الى أن عدد عمليات المقاومة في فبراير بلغ (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

أما شهر فبراير فشهد استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة (13) إسرائيلياً في (623) عمل مقاوم بالضفة.

 

وفي تقريره عن أعمال المقاومة لشهر يناير أوضح "معطى"، أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار، واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.

كما رصد محاولتي طعن، ونفذت عملية دهس واحدة، وثلاث عمليات إطلاق المفرقعات النارية على أهداف الاحتلال، وثلاث عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، وأربع عمليات حرق منشآت وآليات عسكرية، وعملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

وخلال يناير شهدت الضفة، (209) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(26) عملية إلقاء زجاجة حارقة، و(90) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

أخبار ذات صلة

أبو غوش: أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وسنواصل النضال

أبو غوش: أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وسنواصل النضال

جبارين: المقاومة الباسلة مشروع شعبنا لدحر الاحتلال وتحرير الأسرى

جبارين: المقاومة الباسلة مشروع شعبنا لدحر الاحتلال وتحرير الأسرى

ارزيقات: الشرطة تعثر على شخص اختفت آثاره يوم أمس شرق نابلس

ارزيقات: الشرطة تعثر على شخص اختفت آثاره يوم أمس شرق نابلس

المطران &#34;حنا&#34;: نوجه تهنئتنا القلبية لكل المحتفلين بعيد الفطر السعيد

المطران "حنا": نوجه تهنئتنا القلبية لكل المحتفلين بعيد الفطر السعيد

اشتية يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات

اشتية يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات

الخليل: الاحتلال يعتقل أسيراً ويمنع الصحفيين من تغطية خطبة العيد بالحرم الإبراهيمي

الخليل: الاحتلال يعتقل أسيراً ويمنع الصحفيين من تغطية خطبة العيد بالحرم الإبراهيمي

الاحتلال يعلن اعتقال فلسطينييْن بزعم تهريب أسلحة من الأردن

الاحتلال يعلن اعتقال فلسطينييْن بزعم تهريب أسلحة من الأردن

طالع أسعار الخضروات واللحوم بغزة في أول أيام عيد الفطر

طالع أسعار الخضروات واللحوم بغزة في أول أيام عيد الفطر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو غوش: أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وسنواصل النضال

أبو غوش: أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وسنواصل النضال

الخليل: الاحتلال يعتقل أسيراً ويمنع الصحفيين من تغطية خطبة العيد بالحرم الإبراهيمي

الخليل: الاحتلال يعتقل أسيراً ويمنع الصحفيين من تغطية خطبة العيد بالحرم الإبراهيمي

طالع أسعار الخضروات واللحوم بغزة في أول أيام عيد الفطر

طالع أسعار الخضروات واللحوم بغزة في أول أيام عيد الفطر

أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

طقس فلسطين: أجواء خماسينية وارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء خماسينية وارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

رضوان يوجه التحية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر

رضوان يوجه التحية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا شمال القدس

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا شمال القدس

حمد: معركة الأقصى لم تنته وشد الرحال إليه في العيد وبعده واجب

حمد: معركة الأقصى لم تنته وشد الرحال إليه في العيد وبعده واجب

منوعات

أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

شاهد كيف سخر رامز جلال من ضيفته الأخيرة في &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد كيف سخر رامز جلال من ضيفته الأخيرة في "رامز موفي ستار"

شاهد: معتصم النهار يفاجئ جمهوره بآخر إجراء إتخذه

شاهد: معتصم النهار يفاجئ جمهوره بآخر إجراء إتخذه

شاهد: إليسا تكشف عن حبيبها الأخير بصورة غامضة

شاهد: إليسا تكشف عن حبيبها الأخير بصورة غامضة

شاهد: نادين نجيم تحدث ضجة بآخر فيديو عفوي لها

شاهد: نادين نجيم تحدث ضجة بآخر فيديو عفوي لها

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بمرضها المفاجئ وتتهم إلهام الفضالة

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بمرضها المفاجئ وتتهم إلهام الفضالة

شاهد: أحمد سعد يلفت الأنظار بما فعله مع مولودته الجديدة

شاهد: أحمد سعد يلفت الأنظار بما فعله مع مولودته الجديدة

مقابل مليون ريال.. فوز العتيبي ترفض عرض زواج غريب لهذا السبب

مقابل مليون ريال.. فوز العتيبي ترفض عرض زواج غريب لهذا السبب

تعرف على أكثر الأفلام التشويقية لعيد الفطر لهذا العام

تعرف على أكثر الأفلام التشويقية لعيد الفطر لهذا العام

شركة انتاج شهيرة ترفع دعوى ضد مهاجمي &#34;فاتن أمل حربية&#34;

شركة انتاج شهيرة ترفع دعوى ضد مهاجمي "فاتن أمل حربية"

عربي

السودان: مبادرة أهلية جديدة لوقف نزيف الدم في دارفور

السودان: مبادرة أهلية جديدة لوقف نزيف الدم في دارفور

بمناسبة عيد الفطر.. ملك المغرب يصدر عفوًا عن مجموعة من المحكومين

بمناسبة عيد الفطر.. ملك المغرب يصدر عفوًا عن مجموعة من المحكومين

شهادة السيسي بمصداقية أحداث مسلسل &#34;الاختيار&#34;

شهادة السيسي بمصداقية أحداث مسلسل "الاختيار"

العراق: هجوم صاروخي يشعل حريقاً في مصفاة نفط في أربيل

العراق: هجوم صاروخي يشعل حريقاً في مصفاة نفط في أربيل