المطران "حنا": نوجه تهنئتنا القلبية لكل المحتفلين بعيد الفطر السعيد



وأضاف حنا: "المسيحيون ما زالوا يعيدون ويحتفلون بعيد القيامة وجميعنا نحتفي بالأعياد والمناسبات التي تذكرنا بافتقاد الله للإنسانية كلها:، مؤكداً أهمية العمل معا وسويا كأبناء للأسرة البشرية الواحدة من أجل توحيد الصفوف ونبذ الفتنة والفرقة أياً كان مصدرها وأياً كانت الجهة التي تروج لها.



وتابع: "رسالتنا في هذا العيد كما وفي كل الأعياد والمواسم بأننا شعب فلسطيني واحد وبوصلتنا يجب أن تبقى في الاتجاه الصحيح نحو قضيتنا العادلة وقدسنا الأبية ومقدساتها وأوقافها المستهدفة والمستباحة".



رام الله - دنيا الوطنوجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكسن، اليوم الاثنين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد لكافة المسلمين في مدينة القدس وفلسطين والوطن العربي من المحيط إلى الخليج وكذلك في سائر أرجاء العالم.كما قدم المطران حنا، التهنئة لأبناء الطائفة الدرزية الكريمة والذين يحتفلون بعيد الفطر.وقال: "نهنىء المحتفلين بهذه المناسبة الدينية فإننا نتمنى ونسأل الله بأن تتحقق العدالة المغيبة في بلادنا وخاصة في قدسنا الحبيبة حيث يُظلم الفلسطينيين ويستهدفون في مقدساتهم وأوقافهم وكافة تفاصيل حياتهم".