دولي

مباحثات مرتقبة جديدة بين بوتين وأردوغان حول الأزمة الأوكرانية خلال الأسبوع الحالي

مباحثات مرتقبة جديدة بين بوتين وأردوغان حول الأزمة الأوكرانية خلال الأسبوع الحالي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث هاتفيا خلال الأسبوع الحالي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، آخر تطورات الأزمة الأوكرانية.

وقال أردوغان للصحفيين: "أخطط هذا الأسبوع للتباحث مع الرئيس بوتين".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة في أنقرة أو اسطنبول لحل الصراع في أوكرانيا.

وجرت المحادثة السابقة بين رئيسي روسيا وتركيا في 26 نيسان/ أبريل، ناقش خلالها الطرفان الوضع في ماريوبول، وجهود الجانب الروسي لضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك تنظيم ممرات إنسانية، كما اتفقا على مواصلة التنسيق عبر وزارتي الدفاع في البلدين لخروج السفن التركية من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.

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