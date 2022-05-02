بمناسبة عيد الفطر.. ملك المغرب يصدر عفوًا عن مجموعة من المحكومين

رام الله - دنيا الوطنأصدر الملك المغربي، محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر، قرارا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم معتقلون، ومنهم موجودون في حالة سراح، وعددهم 958 شخصا.وذكر بلاغ لوزارة العدل المغربية، أن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال عددهم 645 شخصا، بحسب روسيا اليوم.ولفت البلاغ إلى أن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة سراح عددهم 284 شخصا، مضيفا إن "الملك أصدر عفوا أيضا عن مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف وعددهم 29 نزيلا".