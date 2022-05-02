اشتية يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنقام رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.جاء ذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس.وهنأ رئيس الوزراء خلال مقابلة مع تلفزيون (فلسطين)، أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، بعيد الفطر، وتوجه بالتحية لأسرانا البواسل خلف القضبان، ولأسر الشهداء، الذين يتذكرون أبناءهم في هذه المناسبة.وأضاف اشتية: تمر هذه المناسبة على شعبنا وهو يواجه الاحتلال البغيض بكل إجراءاته، مستذكرا أبناء شعبنا في الشتات، في مخيمات لبنان، وسوريا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وحيثما وجد، مؤكدا أن شعبنا ينظر إلى القدس، وكل عيوننا نحوها.وأردف: هذا يوم بركة وخير، ونتمنى أن يعود على شعبنا باليمن والبركات، وتقدم باسم مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المركزية إلى كل أبناء شعبنا، وإلى أسرانا البواسل، الذين هم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية، وضمير حركتنا العظيمة "فتح"، بأحر التهاني والتبريكات.وجدّد رئيس الوزراء العهد لشعبنا بأننا سنبقى أوفياء لدماء الشهداء، ولكل من له علاقة بتراب الوطن"، منوها إلى أن القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى على الساحة الدولية، وأن صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي، وليس ديني، فهو صراع على الأرض والانسان والرواية والمال، ولكن المكون الرئيسي للصراع سياسي من الدرجة الأولى، وشعبنا ضد الاحتلال.كما وضع عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ومن الوزراء في الحكومة الفلسطينية أكاليل الزهور على ضريح الشهيد عرفات.