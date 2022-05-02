شهادة السيسي بمصداقية أحداث مسلسل "الاختيار"

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأبطال مسلسل "الاختيار": "بحب أشكركم بمناسبة العيد، واللي انتوا عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء عشان اللحظات دي تعيش".وأضاف السيسي خلال احتفالية أبناء الشهداء بمناسبة عيد الفطر: "إحنا قولنا إن التاريخ منسيبوش لحد، والله والله والله إحنا كنا حريصين على إنه لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي انتوا عملتوه ده حصل حقيقي"، بحسب ما نقلت روسيا اليوم.وتابع: "إحنا لم نعتدي ولم نعتدي ولم نطغى على أحد، وكل كلمة اتقالت في مسلسل الاختيار، عبارة عن واقع يتم نقله للناس وللأطفال وللأجيال القادمة، عشان أبناء الشهداء يطلعوا يقولوا إحنا أبناء الأبطال دول، والعمل الدرامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار".مشيرا في حديثه لأبطال المسلسل: "انتوا متعرفوش اللي انتوا عملتوه ده اي، حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين لأخر لحظة إنه ميحصلش صدام، ولم نذكر كلمة عزل رئيس أو جماعة إرهابية".وعرضت الاحتفالية المشاهدة الأخيرة من مسلسل الاختيار "القرار" أثناء حديث ياسر جلال، متجسدا شخصية الرئيس المصري السيسي، للإخواني خيرت الشاطر بشدة عن قوة الجيش المصري.كما عرضت الاحتفالية مشهد إلقاء السيسي بيان الـ3 من يوليو واجتماع الرئيس مع القوى السياسية.