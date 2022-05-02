بصواريخ "أونيكس".. موسكو تستهدف مخازن أسلحة أميركية في مطار أوديسا

رام الله - دنيا الوطنانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر استهدافات عالية الدقة لمنشآت عسكرية أوكرانية اليوم الأحد، بينها مطار ومخازن.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم "استهداف منشآت عسكرية ونقاط لتجمع القوات والمعدات، بصواريخ جوية عالية الدقة، بالإضافة إلى مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير مدرج مطار "أوديسا"، ومخازن أسلحة أميركية وأوروبية بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة، نقلا عن قناة الميادين.وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنّ الاستهداف جرى لمخزن للأسلحة الأوروبية والأميركية التي وصلت إلى المطار، بينما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت استهداف المطار بصواريخ دقيقة، بلغ عددها 3 صواريخ.واستهدفت الصواريخ المدرج الذي كان متوقفاً عن العمل منذ فترة وأعيد تشغيله بشكل غير علني منذ ساعات، إذ رصدت عدسات كاميرات الأوكرانيين في محيط المطار مقاتلة حربية من نوع ميغ-29 أوكرانية أقلعت من المطار قبيل استهدافه بوقت قصير.