تصفها بـ"الهذيان".. إسرائيل ترفض بشدة تصريحات وزير خارجية روسيا

رام الله - دنيا الوطنردت إسرائيل بشدة على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي شبه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي بـ"الطاغية النازي ادولف هيتلر".وقال الوزير الإسرائيلي يوعاز هندل إن: "هذا قول ينطوي على الهذيان، ويحاول تبرير الفظائع التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا".وبدوره، رأى نائب الوزير يائير غولان أن: "الحديث يدور عن تفوهات كاذبة ومعادية للسامية"، مشدداً على "ضرورة وقف استخدام المقارنات السيئة للنازيين وهتلر والهولوكوست".ويشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق إن: "حقيقة كون رئيس اوكرانيا فولوديمير زيلنسكي يهوديًا لا تعني غياب العناصر النازية في بلاده".وهذه ليست المرة الأولى التي تقارن روسيا بين القيادة الأوكرانية والجيش الاوكراني مع النازيين، بحيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في بداية الحرب على أوكرانيا إننا "نحارب نازيين جدد".