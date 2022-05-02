شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يعتقل أسيراً ويمنع الصحفيين من تغطية خطبة العيد بالحرم الإبراهيمي

الخليل: الاحتلال يعتقل أسيراً ويمنع الصحفيين من تغطية خطبة العيد بالحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، اليوم الاثنين، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال عوض إن: "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته"، موضحاً أنه تم منع الصحفيين من تغطية خطبة عيد الفطر من الحرم الإبراهيمي الشريف.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت نجلي زعاقيق مجدي ومهدي الأسبوع الماضي، وجميعهم أسرى محررون.

كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف بمعداتهم وكاميراتهم، لتغطية خطبة عيد الفطر.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

في السياق، أدّى الآلاف من أهالي الخليل اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر السعيد في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث صدحت التكبيرات ابتهاجاً بالعيد وسط أجواء من الفرحة والسرور، رغم كل الحواجز والمضايقات من قبل سلطات الاحتلال.


وعقب صلاة العيد، وجّه رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة تهانيه للشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات وكل أماكن تواجده ولأهالي مدينة خليل الرحمن بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متضرعاً لله عزّ وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحرر الأسرى والمسرى وأن يعيش الفلسطينيون على أرضهم بأمن وأمان وحرية.

وأكد أبو سنينة أنّ هذه الجموع التي أمّت الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم والتي يصل عددها إلى الآلاف تؤكد أنّ هذا الحرم لن يكون إلاّ مسجداً خالصاً للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد، مشدداً على أنّه سيأتي اليوم الذي ننتظره جميعاً وسيكون خالصاً من الاحتلال وتحت إدارتنا وإشرافنا بإذن الله.

وأعرب عن تقديره لالتفاف أهالي الخليل حول الحرم الإبراهيمي خلال شهر رمضان المبارك، مطالباً الجميع بضرورة الاستمرار بأداء كل الصلوات في الحرم وإحياء البلدة القديمة طوال العام وتنشيط الحركة التجارية فيها لتعزيز صمود المواطنين، لافتاً إلى أنّ هذا التواجد يفوّت الفرصة على الاحتلال بتمرير مخططاتهم الرامية لتهويد مدينة الخليل من خلال تغيير الطابع العربي والإسلامي فيها.

هذا ونفذّ أبو سنينة وعدد من طواقم البلدية، جولات تفقدية لصُناع الجمال وطواقم مجلس الخدمات المشترك خلال تأديتهم لعملهم الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى، مثمناً جهودهم العظيمة في خدمة الوطن والحفاظ على جماليته خلال هذه المناسبة الدينية العطرة.

واستمرت جولة رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، بزيارة مقبرة الشهداء في "حي الشيخ" في مدينة الخليل، وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، ووضع أكاليل من الزهور على أضرحتهم.

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