الاحتلال يعلن اعتقال فلسطينييْن بزعم تهريب أسلحة من الأردن





وأفاد موقع (0404) الإسرائيلي، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت فلسطينييْن، مساء أمس الأحد، من سكان بيت لحم، بزعم محاولة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية من الحدود الأردنية.





وأوضح الموقع، أن المعتقلين في الثلاثينيات من العمر، تم اعتقالهم بالقرب من حديقة (تل عراد الوطنية) شمال النقب بالداخل الفلسطيني عام 48، وكانوا يحملون 20 مسدسًا قيمتها نحو 500 ألف شيكل، على حد زعمه.





رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت فلسطينييْن، بزعم تهريب أسلحة بقيمة نصف مليون شيكل من الأردن.