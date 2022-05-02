الزهار لـ"دنيا الوطن": ما يحدث الآن أقرب لتحقيق معركة وعد الآخرة

خاص دنيا الوطن - حسن التلمسقال عضو المكتب لحركة حماس محمود الزهار، اليوم الاثنين، إنه "إذا استطعنا أن نجند كل القوى المتضررة من الجانب الإسرائيلي من حوله، والتي أراضيها محتلة ومستباحة للكيان الصهيوني نستطيع أن ننهي أزمة وجود الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بعدها ستبدأ دورة حضارية جديدة".وتابع الزهار في مقابلة لـ"دنيا الوطن" عقب صلاة عيد الفطر في غزة:" جربنا الاحتلال في غزة وهرب، والآن في القدس يذوق مرارة المقاومة، إضافة للضفة الغربية وأراضي 48 المحتلة التي تحركت".وأكد أن ما يحدث الآن أقرب ما يكون لتحقيق معركة وعد الآخرة بعد معركة سيف القدس.وواصل الزهار: "رسالتنا للاحتلال بقاؤكم هنا يعني أن مصيركم مصير وعد الآخرة لإساءة وجهكم والقضاء عليكم وعودة أهل هذه الأرض لأصحابها".وأردف: "شهر رمضان انتهى ومازال الشعب الفلسطيني يعيش ملاحم معركة سيف القدس".واستطرد القيادي في حركة حماس: "انتهى شهر رمضان المبارك ولم تنته بطولات شعبنا الفلسطيني، وجاء العيد ولم ينته الحب للقدس المباركة".وأضاف أن "القدس ستبقى شعلة الجهاد لتضيء سبيل التحرير"، مشيراً إلى أن "أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال ينتظرون الحرية بكل ثقة".ولفت الزهار إلى أن "النصر المبين تحقق في غزة وكل فلسطين"، داعياً الأمة العربية والإسلامية لتوحيد الصف ونصرة القضية الفلسطينية.وتابع: "لن نترك أسرانا مهما كانت الظروف ونحن لا نقصر ولن نقصر في عائلات الشهداء، ولن نقصر في العمل من أجل تحقيق معركة وعد الآخرة".