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بعد انقضاء نصف المهلة.. اليمن: الهدنة لم تحرز تقدّماً في أبرز بنودها

بعد انقضاء نصف المهلة.. اليمن: الهدنة لم تحرز تقدّماً في أبرز بنودها
صنعاء
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، يوم الأحد، عن آخر تطورات الحرب اليمنية وما تتعرض لهم من حصار خانق. 

وقال المشاط: "عيد الفطر يحلّ للعام الثامن، وشعبنا اليمني يتعرّض للعدوان والحصار الخانق، عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحُديدة".

وأوضح أنَّ "دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية، التي أدّت إلى ارتفاع كُلف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات الأخرى".

ووفق قناة (الميادين)، أكّد المشاط أنّه "مع التزامنا بالهدنة ورغبتنا في السلام، نؤكّد أنَّ قواتنا المسلحة في أتمّ اليقظة والجاهزية للتعامل مع أيِّ مُستجدٍّ"، مضيفاً: "بعد انقضاء نصف المدة، لم تُحرز الهدنة أيَّ تقدّمٍ في أهم بنودها، المرتبطة بتخفيف المعاناة الكبيرة عن أبناء الشعب اليمني".

وتابع: "رغم كل التنازلات التي قدّمناها لإثبات حرصنا على السلام، فإنها قُوبلت بالتعنّت والمماطلة وعدم الاستجابة من قبل دول العدوان ومن يقف وراءها"، مشدداًعلى "مواصلة الجهود لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، وإنهاء الحصار ووقف العدوان واستعادة حريته واستقلاله".

وبيّن المشاط أنَّ "دول العدوان ومرتزقتهم يتحكّمون في مصادر الثروات النفطية والغازية اليمنية، وقد نهبوا أكثر من 129 مليونَ برميلٍ من النفط الخام"، وأنَّ "قيمة الثروات المنهوبة كانت كفيلة بسداد رواتب جميع موظفي الدولة".

 وأردف: "الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها في استعادة جميع الأموال المنهوبة من قبل مرتزقة العدوان".

وقدّر أنَّ "قيمة النفط المنهوب تتجاوز 7 مليارات دولار، علاوة على الموارد الأخرى"، ودعا المشاط "كل فرد من أبناء شعبنا اليمني العزيز إلى أن يتجه إلى زراعة كـل ما يمتلك من أراضٍ زراعية". 

وشهدت الهدنة، التي دخلت حيّز التنفيذ في الـ 2 من نيسان/أبريل الماضي، العديد من الخروقات من طرف التحالف السعودي.

 ومن أبرز بنود الهدنة: "دخول 18 سفينة تحمل الوقود موانئ الحُديدة، والسماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء وإليه، كل أسبوع"، ولكن لم يُسجَّل تقدّم في أهم بنودها، ومن ضمنها الرحلات الجوية.

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