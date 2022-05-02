وزير الخارجية الروسي يتحدث عن تطورات الحرب مع أوكرانيا

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حالياً، في ظل تجاوز الحرب الشهرين.



وقال لافروف أنّ: "الجيش الروسي لن يكيّف إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مع أي تاريخ، بما في ذلك عيد النصر الذي تحتفل به روسيا في الـ 9 من أيار/مايو".



ووفق قناة (الميادين)، فإنّ "كييف تريد إخراج المسلحين من منطقة مصنع آزوف ستال لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط في جيوش دول غربية في أوكرانيا".



وأكّد لافروف أنّ "روسيا اضطرت إلى تطوير أسلحة فرط صوتية، لأنها تدرك أن منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية قد تُوجّه ضدها"، مشيراً إلى أنّ "روسيا لن توقف أبداً جهودها لمنع اندلاع حرب نووية".



وشدّد على أنّ بلاده "لا تخطط لتغيير نظام كييف"، مؤكداً أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يمكنه تحقيق السلام في أوكرانيا إذا أمر القوات الأوكرانية بالتوقف عن القتال ضد الجيش الروسي، وإطلاق سراح المدنيين الذين تحتجزهم".



وأضاف لافروف: "كييف تريد الحصول على ضمانات أمنية من الغرب، مع أن الضمانات يجب أن تتوافق مع الجميع، بما فيهم روسيا".



رام الله - دنيا الوطن