قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في رام الله والقدس



واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ثائر طه عطا (45 عاما) من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا (33 عاما) من بلدة المغير، شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.





كما واعتقلت قوات الاحتلال، أسيرين محررين من بلدة حزما شمال شرق القدس.



ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عوض زياد كنعان، وعبد الله عقل الخطيب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت مدينتي رام الله والقدس.