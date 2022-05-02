شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء خماسينية وارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء خماسينية وارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، خماسينيا حارا نسبياً إلى حار وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط  ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو خماسينيا حارا إلى حار جدا وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من  معدلها السنوي العام  بحدود ثلاث درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من  معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى تنشط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 31-13 21-12 بيت لحم 28-19 31-13 21-12
رام الله والبيرة 27-18 30-12 20-11 طولكرم 29-21 32-16 23-15
نابلس 30-20 32-14 22-13 قلقيلية 29-21 32-16 23-15
جنين 32-22 35-16 25-15 سلفيت 28-19 31-13 21-12
طوباس 33-23 36-17 26-16 روابي 30-20 32-14 22-13
الخليل 27-18 30-12 20-11 غزه 28-22 31-17 24-16
أريحا 37-26 39-20 30-19 خانيونس 28-22 31-17 24-16
الأغوار الشمالية 35-24 37-18 28-17 رفح 29-21 32-16 23-15

أخبار ذات صلة

القدس: الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من حزما

القدس: الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من حزما

أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

الدولار يستقر.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

الدولار يستقر.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

إصابة ثلاثة شبان أثناء اقتحام الاحتلال بلدة نعلين بالتزامن مع صلاة عيد الفطر

إصابة ثلاثة شبان أثناء اقتحام الاحتلال بلدة نعلين بالتزامن مع صلاة عيد الفطر

رضوان يوجه التحية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر

رضوان يوجه التحية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا شمال القدس

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا شمال القدس

حمد: معركة الأقصى لم تنته وشد الرحال إليه في العيد وبعده واجب

حمد: معركة الأقصى لم تنته وشد الرحال إليه في العيد وبعده واجب

مستوطنون يحتجزون شقيقين شرق بيت لحم

مستوطنون يحتجزون شقيقين شرق بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان يوجه التحية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر

رضوان يوجه التحية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر

حمد: معركة الأقصى لم تنته وشد الرحال إليه في العيد وبعده واجب

حمد: معركة الأقصى لم تنته وشد الرحال إليه في العيد وبعده واجب

مستوطنون يحتجزون شقيقين شرق بيت لحم

مستوطنون يحتجزون شقيقين شرق بيت لحم

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مفترق عرابة جنوب جنين

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مفترق عرابة جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا

القيادي طافش حراً بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري

القيادي طافش حراً بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري

الاحتلال يفرج عن الطالب عمر كسواني بعد 4 أعوام من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الطالب عمر كسواني بعد 4 أعوام من الاعتقال

مرداوي: الضفة ومقاومتها ومواجهتها الممتدة ضمان لحماية المقدسات

مرداوي: الضفة ومقاومتها ومواجهتها الممتدة ضمان لحماية المقدسات

منوعات

أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

شاهد كيف سخر رامز جلال من ضيفته الأخيرة في &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد كيف سخر رامز جلال من ضيفته الأخيرة في "رامز موفي ستار"

شاهد: معتصم النهار يفاجئ جمهوره بآخر إجراء إتخذه

شاهد: معتصم النهار يفاجئ جمهوره بآخر إجراء إتخذه

شاهد: إليسا تكشف عن حبيبها الأخير بصورة غامضة

شاهد: إليسا تكشف عن حبيبها الأخير بصورة غامضة

شاهد: نادين نجيم تحدث ضجة بآخر فيديو عفوي لها

شاهد: نادين نجيم تحدث ضجة بآخر فيديو عفوي لها

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بمرضها المفاجئ وتتهم إلهام الفضالة

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بمرضها المفاجئ وتتهم إلهام الفضالة

شاهد: أحمد سعد يلفت الأنظار بما فعله مع مولودته الجديدة

شاهد: أحمد سعد يلفت الأنظار بما فعله مع مولودته الجديدة

مقابل مليون ريال.. فوز العتيبي ترفض عرض زواج غريب لهذا السبب

مقابل مليون ريال.. فوز العتيبي ترفض عرض زواج غريب لهذا السبب

تعرف على أكثر الأفلام التشويقية لعيد الفطر لهذا العام

تعرف على أكثر الأفلام التشويقية لعيد الفطر لهذا العام

شركة انتاج شهيرة ترفع دعوى ضد مهاجمي &#34;فاتن أمل حربية&#34;

شركة انتاج شهيرة ترفع دعوى ضد مهاجمي "فاتن أمل حربية"

عربي

الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

ماذا علق أردوغان على الرقم 1453 في السعودية؟

ماذا علق أردوغان على الرقم 1453 في السعودية؟

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يهنئ العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر السعيد

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يهنئ العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر السعيد

السودانيون يحتجون في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة

السودانيون يحتجون في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة