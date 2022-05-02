رضوان يوجه التحية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنوجه الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التحية الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والأهالي في مدينة القدس، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.وقال رضوان في تصريحات وصل "دنيا الوطن": "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى امتنا العربية والاسلامية، بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت وحدتنا، وتحرير الاسرى والمسرى".وأضاف: "تحية للمقدسيين الذين دافعوا عن أولى القبلتين وأفشلوا مخططات الاحتلال، وتحية للمقاومة الفلسطينية ولأسرانا ولشعبنا، وهم يواجهون هذا الاحتلال".