حمد: معركة الأقصى لم تنته وشد الرحال إليه في العيد وبعده واجب

رام الله - دنيا الوطنأكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" الناشطة سمر حمد، على أن معركة المسجد الأقصى المبارك لم تنته، وعلى كل قادر لشد الرحال للأقصى في العيد وبعده، أن لا يبخل على نفسه بالأجر العظيم.وبيّنت حمد أن شهر رمضان كان شهر الرباط في الأقصى، ولقد سطر المرابطون صفحات من نور في حمايته أمام اقتحامات المستوطنين.وقالت حمد: "خاض الفلسطينيون معركة الحشد والرباط، وأثبتوا للعالم أن الأقصى لنا ولا شريك لنا فيه".وأشارت الناشطة حمد إلى أن هذا الانجاز العظيم لم يكن ليحصل لولا شد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى.ودعت حمد كل قادر على أن يشد الرحال، لإتمام العيد بالصلاة في رحاب المسجد الأقصى، ليكون عيد الرباط والتحدي.وأضافت حمد: "لا تتركوا الأقصى بعد رمضان، رابطوا وتواجدوا فيه كل ساعة كي لا يستفرد فيه العدو".