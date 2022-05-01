مستوطنون يحتجزون شقيقين شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناحتجز مستوطنون، مساء اليوم الأحد، شقيقين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن مستوطنين باغتوا الشاب منذر علي الشاعر وشقيقه محمد أثناء قيامهما بسقي أشجار زيتون في منطقة البرية شرق البلدة، واحتجزوهما تحت تهديد السلاح، بحجة أن الأرض ممنوع دخولها واستصلاحها.وأضاف أبو مفرح أن أعضاء البلدية ومواطنين توجهوا للموقع لمساعدة الشقيقين، إلا أن قوات الاحتلال احتجزتهم لفترة من الوقت، قبل أن يتم الإفراج عنهم وعن الشقيقين.يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق المواطنين في تقوع، من خلال إغلاق مداخل البلدة ومطاردة الشبان ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة البرية .