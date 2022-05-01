شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ عمال فلسطين والعالم في يومهم العالمي

الرئيس عباس يهنئ عمال فلسطين والعالم في يومهم العالمي
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، عمال فلسطين والعالم لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.

وأكد أن عمالنا هم أبطال ورواد في ميدان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبطال في عملية تحرير الوطن وبنائه.

وأعرب الرئيس عن فخره واعتزازه بالطبقة العاملة الفلسطينية في الوطن والشتات التي كانت وما زالت جزءا لا يتجزأ من حالة النهوض التي شهدها شعبنا منذ انطلاق ثورته المعاصرة، حيث دفعت بخيرة كوادرها وطلائعها ومناضليها إلى صفوف الثورة الفلسطينية المعاصرة، وخاضوا معارك الدفاع عن أرضنا هنا في فلسطين، وعن ثورته وقراره المستقل في الشتات، وساهموا إلى جوار جميع فئات شعبنا في بعث هويتنا الوطنية، وبالدفاع عن مشروعنا الوطني في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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