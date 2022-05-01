الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، مساء اليوم الأحد، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الفطر السعيد.وأعرب أمير قطر، عن خالص التهاني للرئيس عباس والشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.بدوره، هنأ الرئيس أمير قطر وشعبه الشقيق لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتمنى من الله أن يعيده عليهما وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.