دولي

تهديد أمريكي شديد لروسيا حال استخدام السلاح النووي في أوكرانيا

تهديد أمريكي شديد لروسيا حال استخدام السلاح النووي في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قدم عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية إيلينوي، آدم كينزينغز، مشروع قرار يسمح باستخدام القوات العسكرية الأمريكية "للدفاع عن أوكرانيا" في حالة "استخدام روسيا لأسلحة الدمار الشامل".

وبحسب وكالة (سبوتنيك)، فإنه مذكور في المذكرة التفسيرية للمشروع، والمنشورة على الموقع الإلكتروني لعضو الكونغرس، فإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة "فستخول رئيس الولايات المتحدة باستخدام قواته للرد على سيناريو تستخدم فيه روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية ضد أوكرانيا".

وأضاف كينزينغز: "بعد أن تحدثت إلى وزير الخارجية بلينكن، واستمعت إلى مخاوفه الجادة بشأن إمكانية استخدام بوتين للأسلحة الكيميائية، فإنني على ثقة من أن الولايات المتحدة ستثبت للمجتمع الدولي أنها لن تصبر على العنف الذي لا معنى له".

وبحسب عضو الكونغرس، فإن هذا القرار مصمم لضمان أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتخذ "الإجراءات المناسبة إذا كانت روسيا تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية".

وشدد البرلماني الأمريكي على أنه "يجب أن ندافع عن الإنسانية - وأن نفعل ذلك مع حلفائنا".

وحتى الآن، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، موضحة أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يثير مخاطر "اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

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