دولي

دولتان تعلنان عيد الفطر يوم الثلاثاء

دولتان تعلنان عيد الفطر يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولتان، مساء اليوم الأحد عن عدم ثبوت هلال شهر شوال.
 
وذكر مركز الفلك الدولي، أن كل من باكستان وبنغلادش، أعلنتا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ووفقا لذلك يعتبر يوم الثلاثاء المقبل 3 آيار/ مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد 2022.

يشار الى أن كل من أفغانستان والنيجر ومالي أعلنوا أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت السعودية، مصر، الجزائر، فلسطين اليمن، تركيا، تونس، سوريا، قطر، لبنان، وليبيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، والأردن، أن يوم غدٍ الإثنين هو أول أيام عيد الفطر 2022.

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