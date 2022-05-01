نايف الرجوب: ندعو إلى شد الرحال وإحياء صلاة العيد في الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب، اليوم الأحد، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في صباح يوم غد الاثنين، وإحياء صلاة العيد فيهما.وقال الرجوب إن الأساس في شد الرحال للمسجد الأقصى مستحب، لكن في ظل العربدة الصهيونية واستقواء المستوطنين على الأقصى، وفي ظل التحدي العقائدي فإن شد الرحال أصبح من الفرائض على كل من يستطيع الوصول إليه.وأشار الرجوب إلى أنه من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى ليؤكد للعدو أن لهذا المسجد الأهل والأصحاب والمريدين والمحبين، مضيفا أنه يجب على الجميع نساءا وأطفالا وشيوخا ورجالا كل من يستطيع الوصول للأقصى إحياء صلاة العيد في باحاته وعدم تركه وحيد بعد رمضان.وأكد على أن الخطر الذي يواجه المسجد الإبراهيمي لا يقل عما يواجهه المسجد الأقصى، لذلك على كل الفلسطيني شد الرحال للمسجدين وعدم تركهما عرضة للمخططات الاستيطانية التهويدية.وشدد على أنه يجب علينا أن نعطي المسجد الأقصى جل وقتنا واهتمامنا وأعز أوقاتنا، لأن هناك تحدي عقائدي يمس بالمسجد الأقصى في حاضره ومستقبله.وبيّن الرجوب أنه إذا لم يكن هناك وقفة من المسلمين لحماية قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم، فهذا يعني أن يتجرأ عليه العدو أثرا بعد عين، وذلك لأن مشروع هذا الاحتلال مشروع استئصالي يريدون هدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم.وأوضح أن الاحتلال إذا أحس بعدم وجود رد فعل قوي ووجدو الشعوب العربية والإسلامية ميتة، ولو وجودا الشعب الفلسطيني في سبات عن مقدساته، فذلك يعني أنهم سيتجرئون على تنفيذ مخططهم الآثم.ونوه إلى أن الاحتلال ما دام يجد في وجهه أمة مستيقظة تقف بكل ما أوتيت من قوة لتحمي وتدافع عن مقدساتها، وجاهزة أن تشد الرحال إليها فإن هذا العدو سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أية محاولة للعدوان على المسجد الأقصى.