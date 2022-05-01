الجيش الإيراني: نمتلك أكبر قوة مدفعية في غرب آسيا

رام الله - دنيا الوطنقال نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنفيذية، العميد كيومرث شرفي، اليوم الأحد، إن الجيش الإيراني يمتلك أكبر قوة مدفعية بمختلف الأعيرة في منطقة غرب آسيا.ونوّه العميد شرفي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إلى "الإنجازات الكثيرة التي حققتها الوحدات المختلفة بالجيش الإيراني على مدى السنوات الخمس الأخيرة"، مشيراً إلى أن "هذا التقدم حصل بفضل الجهود القائمة على المعرفة والأبحاث العلمية التي أنجزت خلال الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الإسلامية".وأضاف، أن "الجيش تمكن في الفترة ذاتها من تطوير منظوماته المدفعية، لنبلغ اليوم أعلى مستوى قدراتنا الدفاعية".وفي سياق آخر، أكد القائد العسكري الإيراني، إنه "برغم القيود الناجمة عن الحظر، لكن وحدة طيران الجيش الإيراني حققت النجاح في تطوير أسطولها المروحي، وقدراتها الصاروخية"، مبينا أن "المروحيات التابعة لطيران الجيش أصبحت قادرة على التحليق حيثما تقتضي الضرورة، وصواريخنا أيضا قادرة على التصويب النقوطي وفي غاية الدقة".ولفت العميد شرفي، إلى "تعزيز إمكانية التنقل لدى الوحدات المختلفة بالجيش الإيراني ومنها 5 ألوية مختلفة التي تسطيع الحركة والتنقل في آن واحد".وتابع بالقول: "برغم مؤامرات العدو التي امتدت على مدى اكثر من 40 عاما ضد الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب الإيراني استطاع ان يبلغ الخطوة الثانية من تاريخ الثورة".