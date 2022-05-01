القيادي طافش حراً بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأحد عن القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي خالد طافش من بيت لحم.وأفرج عن النائب طافش من سجن عوفر حيث أمضى عاماً ونصف الاعتقال الإداري.والنائب طافش (58 عاما)، من بلدة زعترة قضاء بيت لحم، اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 15 عاما.وانتخب طافش عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي في دورته الثانية، واعتقل بعدها مرات عديدة، جلها في الاعتقال الإداري.وأثناء اعتقاله الأخير توفي والده الحاج إبراهيم طافش، الذي قاتل مع الجيش الأردني إبان احتلال فلسطين.وبالإفراج عن النائب خالد طافش يتبقى في سجون الاحتلال سبعة من نواب المجلس التشريعي هم (أحمد عطون ومحمد أبو طير وحسن يوسف وناصر عبد الجواد وياسر منصور وأحمد سعدات ومروان البرغوثي).يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 70 نائبا.ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر ابريل 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، اعتقال (1016) مواطنا فلسطينيا.وشهدت المدينة المقدسة أعلى حصيلة لانتهاكات الاحتلال بواقع (1299) انتهاكا، تلتها نابلس والخليل بواقع (1097، 396) انتهاكا على التوالي.وبلغ عدد حالات الابعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (26) مواطنا، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (5292) مستوطنا.