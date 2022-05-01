الاحتلال يفرج عن الطالب عمر كسواني بعد 4 أعوام من الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن رئيس مجلس الطلبة السابق بجامعة بيرزيت عمر كسواني، وذلك بعد 4 أعوام من الاعتقال.وجرت مراسم استقبال الطالب عمر كسواني عند محطة الهدى في مدينة البيرة، الساعة الخامسة عصرا، وذلك بعد إفراج الاحتلال عنه من حاجز الظاهرية.وفي وقت سابق، دعت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت إلى المشاركة في استقبال الأسير عمر كسواني.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الكسواني من داخل جامعة بيرزيت على يد قوات "المستعربين"، بتاريخ 7/3/2018.وتعرض كسواني أثناء التحقيق معه في سجون الاحتلال للتعذيب النفسي والجسدي، كما خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (14) يوماً احتجاجاً على ظروف التحقيق القاسية بحقه.