الأسير فادي أبو علي يتنسم الحرية بعد 20 عاما في الأسر

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير فادي محمد يوسف حماد أبو علي (42 عامًا) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بعد أن أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير أبو علي على حاجز الظاهرية في مدينة الخليل، وكان في استقباله أفراد من عائلته وأصدقائه، قبل أن ينقل الى بلدته.وأشار إلى أن الأسير أبو علي اعتقل بتاريخ 08/04/2002.ومن المقرر أن تنظم فعاليات بلدة سيلة الظهر، مساء اليوم، حفل إستقبال للأسير أبو علي.