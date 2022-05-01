ماذا علق أردوغان على الرقم 1453 في السعودية؟

رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب اختتام زيارته إلى السعودية، على رقم غرفة الفندق التي كان يقيم فيه خلال زيارته وتحمل الرقم 1453.وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الرقم 1453 يشير إلى تاريخ فتح القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، الأمر الذي لفت انتباه أردوغان قائلاً عن هذه الخطوة: "كانت أنيقة إذا ما تمت عن قصد".وأضاف: "إذا وضعوا رقم الغرفة في الاعتبار مع وضع هذه الرسالة في الاعتبار، فقد كان هذا هو التوفيق.. آمل أن نتمكن من متابعة طريق أجدادنا بالتصميم نفسه".وتابع: "يمكننا تحقيق نجاحهم بالطريقة ذاتها، وذلك طالما أنك تتبع آثار التاريخ، ستنجح ولكن إذا فقدت أثر التاريخ، فسوف تخسر أيضا، نواصل اتباع هذا المسار في الوقت الحالي وهو مصدر إلهامنا".وفي عام 1453 للميلاد، قاد السلطان العثماني محمد الفاتح جيوش المسلمين في ملحمة تاريخية تكللت بفتح القسطنطينية، والتي سميت بـ "الأستانة" قبل أن يعاد تغيير اسمها إلى إسطنبول حاليا.واختتم أردوغان زيارة رسمية، أمس السبت، على رأس وفد رفيع إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وحظيت زيارة الرئيس أردوغان إلى السعودية باهتمام كبير، إذ أعلن إثر انتهائها اتفاق البلدين على تعزيز التعاون المشترك بمجالات مختلفة، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.