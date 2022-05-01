أبو عبيدة: نقدر موقف خامئني بالوقوف الدائم بجانب المقاومة والشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنوجه، أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأحد، شكره للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامئني، "على وقوفه بجانب المقاومة والشعب الفلسطيني".وقال أبو عبيدة، لقناة (الميادين): "في يوم القدس استمعنا إلى الكلمات العربية الصادقة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته".وأضاف: أن "كتائب القسام تقدر عالياً تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامئني على وقوفه الدائم إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني رغم التحديات التي تواجهها".