شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: نقدر موقف خامئني بالوقوف الدائم بجانب المقاومة والشعب الفلسطيني

أبو عبيدة: نقدر موقف خامئني بالوقوف الدائم بجانب المقاومة والشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
وجه، أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأحد، شكره للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامئني، "على وقوفه بجانب المقاومة والشعب الفلسطيني".

وقال أبو عبيدة، لقناة (الميادين): "في يوم القدس استمعنا إلى الكلمات العربية الصادقة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وأضاف: أن "كتائب القسام تقدر عالياً تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامئني على وقوفه الدائم إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني رغم التحديات التي تواجهها".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن الطالب عمر كسواني بعد 4 أعوام من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الطالب عمر كسواني بعد 4 أعوام من الاعتقال

مرداوي: الضفة ومقاومتها ومواجهتها الممتدة ضمان لحماية المقدسات

مرداوي: الضفة ومقاومتها ومواجهتها الممتدة ضمان لحماية المقدسات

الأسير فادي أبو علي يتنسم الحرية بعد 20 عاما في الأسر

الأسير فادي أبو علي يتنسم الحرية بعد 20 عاما في الأسر

الرئيس عباس يهاتف رمزي خوري معزيا بوفاة شقيقه

الرئيس عباس يهاتف رمزي خوري معزيا بوفاة شقيقه

صور: مكافحة المخدرات برفح تضبط 70 فرش حشيش و17 ألف حبة &#34;روتانا&#34;

صور: مكافحة المخدرات برفح تضبط 70 فرش حشيش و17 ألف حبة "روتانا"

المبادرة الوطنية: إسناد العمال أساس الصمود الوطني الفلسطيني

المبادرة الوطنية: إسناد العمال أساس الصمود الوطني الفلسطيني

العمل بغزة تكشف نسبة البطالة في صفوف الشباب بالقطاع

العمل بغزة تكشف نسبة البطالة في صفوف الشباب بالقطاع

تقرير: 23 شهيداً و1623 جريح خلال نسيان الماضي

تقرير: 23 شهيداً و1623 جريح خلال نسيان الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الطالب عمر كسواني بعد 4 أعوام من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الطالب عمر كسواني بعد 4 أعوام من الاعتقال

الأسير فادي أبو علي يتنسم الحرية بعد 20 عاما في الأسر

الأسير فادي أبو علي يتنسم الحرية بعد 20 عاما في الأسر

الرئيس عباس يهاتف رمزي خوري معزيا بوفاة شقيقه

الرئيس عباس يهاتف رمزي خوري معزيا بوفاة شقيقه

المبادرة الوطنية: إسناد العمال أساس الصمود الوطني الفلسطيني

المبادرة الوطنية: إسناد العمال أساس الصمود الوطني الفلسطيني

تقرير: 23 شهيداً و1623 جريح خلال نسيان الماضي

تقرير: 23 شهيداً و1623 جريح خلال نسيان الماضي

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية

المجلس الوطني: ندعو الاتحادات والنقابات الدولية لتطبيق اتفاقيات العمل لضمان حقوق عمال فلسطين

المجلس الوطني: ندعو الاتحادات والنقابات الدولية لتطبيق اتفاقيات العمل لضمان حقوق عمال فلسطين

الديمقراطية: سقوط 18 شهيداً في رمضان جريمة حرب يتوجب محاكمة الاحتلال عليها

الديمقراطية: سقوط 18 شهيداً في رمضان جريمة حرب يتوجب محاكمة الاحتلال عليها

منوعات

أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

شاهد كيف سخر رامز جلال من ضيفته الأخيرة في &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد كيف سخر رامز جلال من ضيفته الأخيرة في "رامز موفي ستار"

شاهد: معتصم النهار يفاجئ جمهوره بآخر إجراء إتخذه

شاهد: معتصم النهار يفاجئ جمهوره بآخر إجراء إتخذه

شاهد: إليسا تكشف عن حبيبها الأخير بصورة غامضة

شاهد: إليسا تكشف عن حبيبها الأخير بصورة غامضة

شاهد: نادين نجيم تحدث ضجة بآخر فيديو عفوي لها

شاهد: نادين نجيم تحدث ضجة بآخر فيديو عفوي لها

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بمرضها المفاجئ وتتهم إلهام الفضالة

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بمرضها المفاجئ وتتهم إلهام الفضالة

شاهد: أحمد سعد يلفت الأنظار بما فعله مع مولودته الجديدة

شاهد: أحمد سعد يلفت الأنظار بما فعله مع مولودته الجديدة

مقابل مليون ريال.. فوز العتيبي ترفض عرض زواج غريب لهذا السبب

مقابل مليون ريال.. فوز العتيبي ترفض عرض زواج غريب لهذا السبب

تعرف على أكثر الأفلام التشويقية لعيد الفطر لهذا العام

تعرف على أكثر الأفلام التشويقية لعيد الفطر لهذا العام

شركة انتاج شهيرة ترفع دعوى ضد مهاجمي &#34;فاتن أمل حربية&#34;

شركة انتاج شهيرة ترفع دعوى ضد مهاجمي "فاتن أمل حربية"

عربي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يهنئ العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر السعيد

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يهنئ العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر السعيد

السودانيون يحتجون في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة

السودانيون يحتجون في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة

عدا جرائم القتل.. الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن &#34;الجرائم الإرهابية&#34;

عدا جرائم القتل.. الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية"

العاهل السعودي وولي عهده يتلقيان اتصالين هاتفيين من أمير قطر

العاهل السعودي وولي عهده يتلقيان اتصالين هاتفيين من أمير قطر