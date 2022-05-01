صور: مكافحة المخدرات برفح تضبط 70 فرش حشيش و17 ألف حبة "روتانا"

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة في قطاع غزة، الأحد، تمكنها من تفكيك شبكة إتجار وترويج للمواد المخدرة، وذلك خلال مهمة بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، ضبطت خلالها مواد مخدرة وأسلحة وذخائر.وأفاد تقرير صادر عن إدارة المكافحة، أنه بناء على معلومات وردت إليها، وبجهود استمرت خلال 24 ساعة الماضية، تم ضبط كمية من المواد المخدرة خلال تفتيش أحد المنازل بمحافظة رفح جنوبي القطاع.وأضاف التقرير أن الكمية المضبوطة عبارة عن 70 فرش حشيش، و17 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، بالإضافة إلى مبالغ مالية بقيمة 70 ألف دولار.كما ضبط عناصر المكافحة، وفق التقرير، أربعة قطع من الأسلحة النارية وهي قطعتين من نوع M16 وقطعة "عوزي"، ومسدس، إلى جانب كمية من المخازن والذخيرة والقنابل.وأوضح التقرير أنه تم توقيف أحد تجار المخدرات وهو (ع، ش)، وباستكمال التحقيق تم ضبط اثنين آخرَين، والذين اعترفوا خلال التحقيق الأولي بقيامهم بالإتجار والترويج للمواد المخدرة في قطاع غزة.وبيّن أنه تمت إحالة الموقوفين وملف القضية والمضبوطات جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول.وشدّدت المكافحة أنها ستواصل الضرب بيد من حديد لكل العابثين وتجار السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها.