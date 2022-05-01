تقرير: 23 شهيداً و1623 جريح خلال نسيان الماضي

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر نيسان/ ابريل 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (23) مواطناً، وإصابة (1623) بجراح مختلفة، بينهم نساء وأطفال ومسنين.



وحسب التقرير فقد بلغت انتهاكات الاحتلال خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي (4513) انتهاكاً.



وقتلت قوات الاحتلال ومستوطنون خلال الشهر (23) مواطناً بينهم (6) من النساء والأطفال، كما بلغ عدد المصابين (1623) مصابا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنين، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (389) اعتداء.



واعتقلت قوات الاحتلال (1016) مواطنا فلسطينيا، وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (428) اقتحاما.



وفي القدس المحتلة، صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، واعتدى الاحتلال المصلين وعمل على منعهم من الوصول للأقصى، والتنغيص على المواطنين في المدينة.



وشهدت المدينة المقدسة أعلى حصيلة لانتهاكات الاحتلال بواقع (1299) انتهاكا، تلتها نابلس والخليل بواقع (1097، 396) انتهاكا على التوالي.



وبلغ عدد حالات الابعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (26) مواطنا، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (5292) مستوطنا.



كما واصلت سلطات الاحتلال أعمالها الاستيطانية، وبلغت عدد الأنشطة الاستيطانية (13) نشاطا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية. فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنون (106) اعتداءات.



ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنون ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (29) منشأة، وصادرت (18) من الممتلكات.



كما هدمت قوات الاحتلال (2) منازل، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغت عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين (171) مداهمة.



وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (32) اعتداء، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (68) منطقة، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (310) حاجزاً.



رام الله - دنيا الوطنرصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.