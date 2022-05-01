غزة: ست وفيات و117 إصابة جراء حوادث المرور خلال أبريل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمرور والنجدة، في الشرطة بغزة، اليوم الأحد، إحصائية حوادث السير داخل القطاع خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.وسجلت إدارة المرور 230 حادثاً مروريًا وقعت في محافظات قطاع غزة خلال الشهر المنصرم.ووفق إحصائية صادرة عن دائرة تحقيقات حوادث المرور، فقد خلفت الحوادث ست وفيات، و117 إصابة، منها ثمانية بجروح خطيرة، و33 بجروح متوسطة، و76 بجروح طفيفة.وبينت الإحصائية أن 274 مركبة تضررت بفعل الحوادث التي وقعت الشهر الماضي، منها 13 دراجة نارية.