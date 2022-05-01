شؤون فلسطينية

شاهد: حزب التحرير يخالف مفتي القدس ويعلن الأحد أول أيام العيد

شاهد: حزب التحرير يخالف مفتي القدس ويعلن الأحد أول أيام العيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب التحرير، أمس السبت، أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، في مخالفة لقرار مفتي القدس والديار الفلسطينية، باعتبار يوم الإثنين، هو أول أيام العيد.

وقال مصعب أبو عرقوب، الناطق باسم الحزب، في كلمة مصورة: "إنه بعد تحري هلال شوال، ليلة الاحد، فقد ثبتت رؤية الهلال رؤية شرعية، فإن يوم الأحد هو أول أيام شهر شوال وهو أول أيام عيد الفطر". 

 

وأعلنت ثلاث دول، وهي: أفغانستان والنيجر ومالي، أن يوم الأحد، هو أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال فيها.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء السبت، أن يوم الأحد هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي: "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1442هجري، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الإثنين أول أيام عيد الفطر".

وكان مركز الفلك الدولي في دبي، قال في وقت سابق أمس السبت، إنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة أو بالتليسكوب، في جميع بلاد العالم الإسلامي.

وفي عام 2019، فضت الشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل، تجمعاً لأنصار الحزب، لإقامة صلاة العيد، في اليوم الأخير لشهر رمضان.

وأعلن حزب التحرير، في حينها، أن يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، خلافا لما أعلن عنه مفتي فلسطين، الشيخ محمد حسين، بأن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام العيد.

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