بماذا علق نفتالي بينيت على خطاب السنوار الأخير؟

رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، على دعوات رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار لمنصور عباس قائلاً "سمعت أمس أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يطالب منصور عباس بحل الحكومة، يبدو لي أنه من الواضح تمامًا في هذه المرحلة أن حماس لا تحب هذه الحكومة".وجاءت تصريحات بينيت اليوم الأحد، عقب خطاب السنوار، أمس، وحديثه بأنه ينبغي على فصائل المقاومة بغزة أن تكون على أهبة الاستعداد، فالمعركة لم تنتهِ بانتهاء شهر رمضان، بل ستبدأ حقيقة بانتهائه.كما وقال بينيت في تصريح صحفي له، إنه "يجب ألا نسمح ليحيى السنوار بالانتصار والإطاحة بالحكومة الإسرائيلية"، مضيفاً أن "حركة حماس تفتقد لحقائب الدولارات ويجب أن لا نسمح للسنوار بالانتصار والإطاحة بحكومتنا".وخلال كلمته أمام العديد من النخب الفلسطينية، بالتزامن مع يوم القدس العالمي، أكد السنوار أن الاحتلال يخطط لاقتحام المسجد الأقصى في يوم استقلالهم أو يوم القدس لديهم، لذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد.وقال إن "الرشقة الأولى التي سنطلقها في المعركة القادمة ستتكون من 1111 صاروخ، وهذا الرقم يشير الى تاريخ استشهاد القائد ياسر عرفات، وسنسمي هذه الرشقة باسم رشقة القائد أبو عمار".وخاطب السنوار رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس قائلاً "تشكيلكم شبكة أمان لحكومة الاحتلال التي تأخذ القرار لاستباحة المسجد الاقصى، هو جريمة لا يمكن أن نغفرها لكم، وهو تنكر لدينكم وعروبتكم".وتابع: "أطالب الأخوة في الحركة الإسلامية الجنوبية بالانسحاب من حكومة الاحتلال، وليس الاكتفاء بتعليق المشاركة".