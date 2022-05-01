شؤون فلسطينية

بماذا علق نفتالي بينيت على خطاب السنوار الأخير؟

بماذا علق نفتالي بينيت على خطاب السنوار الأخير؟
نفتالي بينيت
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، على دعوات رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار لمنصور عباس قائلاً "سمعت أمس أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يطالب منصور عباس بحل الحكومة، يبدو لي أنه من الواضح تمامًا في هذه المرحلة أن حماس لا تحب هذه الحكومة".

وجاءت تصريحات بينيت اليوم الأحد، عقب خطاب السنوار، أمس، وحديثه بأنه ينبغي على فصائل المقاومة بغزة أن تكون على أهبة الاستعداد، فالمعركة لم تنتهِ بانتهاء شهر رمضان، بل ستبدأ حقيقة بانتهائه.

كما وقال بينيت في تصريح صحفي له، إنه "يجب ألا نسمح ليحيى السنوار بالانتصار والإطاحة بالحكومة الإسرائيلية"، مضيفاً أن "حركة حماس تفتقد لحقائب الدولارات ويجب أن لا نسمح للسنوار بالانتصار والإطاحة بحكومتنا".

وخلال كلمته أمام العديد من النخب الفلسطينية، بالتزامن مع يوم القدس العالمي، أكد السنوار أن الاحتلال يخطط لاقتحام المسجد الأقصى في يوم استقلالهم أو يوم القدس لديهم، لذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد.

وقال إن "الرشقة الأولى التي سنطلقها في المعركة القادمة ستتكون من 1111 صاروخ، وهذا الرقم يشير الى تاريخ استشهاد القائد ياسر عرفات، وسنسمي هذه الرشقة باسم رشقة القائد أبو عمار".

وخاطب السنوار رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس قائلاً "تشكيلكم شبكة أمان لحكومة الاحتلال التي تأخذ القرار لاستباحة المسجد الاقصى، هو جريمة لا يمكن أن نغفرها لكم، وهو تنكر لدينكم وعروبتكم".

وتابع: "أطالب الأخوة في الحركة الإسلامية الجنوبية بالانسحاب من حكومة الاحتلال، وليس الاكتفاء بتعليق المشاركة".

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية

بمناسبة عيد العمال.. المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية لهم وضمان حقوقهم

بمناسبة عيد العمال.. المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية لهم وضمان حقوقهم

غزة: ست وفيات و117 إصابة جراء حوادث المرور خلال أبريل

غزة: ست وفيات و117 إصابة جراء حوادث المرور خلال أبريل

الديمقراطية: سقوط 18 شهيداً في رمضان جريمة حرب يتوجب محاكمة الاحتلال عليها

الديمقراطية: سقوط 18 شهيداً في رمضان جريمة حرب يتوجب محاكمة الاحتلال عليها

جيش الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة اعتباراً من الثلاثاء

جيش الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة اعتباراً من الثلاثاء

شاهد: حزب التحرير يخالف مفتي القدس ويعلن الأحد أول أيام العيد

شاهد: حزب التحرير يخالف مفتي القدس ويعلن الأحد أول أيام العيد

هزة أرضية تضرب شمال فلسطين

هزة أرضية تضرب شمال فلسطين

المرور بغزة تنشر حصيلة الإصابات في حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تنشر حصيلة الإصابات في حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية

الديمقراطية: سقوط 18 شهيداً في رمضان جريمة حرب يتوجب محاكمة الاحتلال عليها

الديمقراطية: سقوط 18 شهيداً في رمضان جريمة حرب يتوجب محاكمة الاحتلال عليها

المرور بغزة تنشر حصيلة الإصابات في حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تنشر حصيلة الإصابات في حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

في عيد العمال.. مجدلاني: قانون تنظيم العمل النقابي مكسب هام لحماية الحقوق

في عيد العمال.. مجدلاني: قانون تنظيم العمل النقابي مكسب هام لحماية الحقوق

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

مرور غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات

مرور غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات

الدولار يرتفع.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

الدولار يرتفع.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

حتى يوم الأربعاء.. طالع حالة الطقس في فلسطين

حتى يوم الأربعاء.. طالع حالة الطقس في فلسطين

منوعات

أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

أشرف زكي يتوعد أحد الصحافيين بالمحاسبة بسبب مسلسل رمضاني

شاهد كيف سخر رامز جلال من ضيفته الأخيرة في &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد كيف سخر رامز جلال من ضيفته الأخيرة في "رامز موفي ستار"

شاهد: معتصم النهار يفاجئ جمهوره بآخر إجراء إتخذه

شاهد: معتصم النهار يفاجئ جمهوره بآخر إجراء إتخذه

شاهد: إليسا تكشف عن حبيبها الأخير بصورة غامضة

شاهد: إليسا تكشف عن حبيبها الأخير بصورة غامضة

شاهد: نادين نجيم تحدث ضجة بآخر فيديو عفوي لها

شاهد: نادين نجيم تحدث ضجة بآخر فيديو عفوي لها

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بمرضها المفاجئ وتتهم إلهام الفضالة

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بمرضها المفاجئ وتتهم إلهام الفضالة

شاهد: أحمد سعد يلفت الأنظار بما فعله مع مولودته الجديدة

شاهد: أحمد سعد يلفت الأنظار بما فعله مع مولودته الجديدة

مقابل مليون ريال.. فوز الفهد ترفض عرض زواج غريب لهذا السبب

مقابل مليون ريال.. فوز الفهد ترفض عرض زواج غريب لهذا السبب

تعرف على أكثر الأفلام التشويقية لعيد الفطر لهذا العام

تعرف على أكثر الأفلام التشويقية لعيد الفطر لهذا العام

شركة انتاج شهيرة ترفع دعوى ضد مهاجمي &#34;فاتن أمل حربية&#34;

شركة انتاج شهيرة ترفع دعوى ضد مهاجمي "فاتن أمل حربية"

عربي

السودانيون يحتجون في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة

السودانيون يحتجون في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة

عدا جرائم القتل.. الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن &#34;الجرائم الإرهابية&#34;

عدا جرائم القتل.. الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية"

العاهل السعودي وولي عهده يتلقيان اتصالين هاتفيين من أمير قطر

العاهل السعودي وولي عهده يتلقيان اتصالين هاتفيين من أمير قطر

الخارجية الأردنية تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل للقيام بواجباتها كدولة احتلال

الخارجية الأردنية تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل للقيام بواجباتها كدولة احتلال