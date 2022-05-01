شؤون فلسطينية

في عيد العمال.. مجدلاني: قانون تنظيم العمل النقابي مكسب هام لحماية الحقوق

في عيد العمال.. مجدلاني: قانون تنظيم العمل النقابي مكسب هام لحماية الحقوق
مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني: "تحتفل الطبقة العاملة الفلسطينية بعيد الأول من ايار/ مايو، وهي كما كل عام تضيف لتاريخها الكفاحي المجيد صفحة جديدة وناصعة من التضحيات".

وأضاف مجدلاني، أن الضمان الاجتماعي قد أصبح على الأبواب بعد انجاز القانون ومؤسسة الضمان، والبدء بالخطوات العملية
لبناء صندوق الضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع: "لكن ما ينقص فعلا الإرادة السياسية لتطبيق القانون وتفعيل المؤسسة، وهو ما ينبغي عليه نضال الحركة العمالية للمرحلة المقبلة".

واختتم مجدلاني: "لتكتمل هذه الانجازات والمكاسب للطبقة العاملة، ينبغي أن تتوج هذه النضالات باستكمال وحدة الحركة النقابية على قاعدة الديمقراطية واحترام الحريات النقابية والتعددية سواء بوحدة فدرالية أو بإطار موحد، وانجاز قانون تنظيم العمل النقابي كمكسب هام لحماية حقوق ومكتسبات الحركة النقابية التي تستحق منا الكثير".

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