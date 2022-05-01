قوات الاحتلال تجري مسحًا هندسيًا لمنزلي منفذي عملية مستوطنة (أرئيل)

رام الله - دنيا الوطنأجرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مسحًا هندسيًا لمنزلي منفذي عملية مستوطنة (أرئيل) التي وقعت مساء الجمعة وأسفرت عن مقتل حارس أمن المستوطنة.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزلي الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي وأخذت قياساتهما تمهيدا لهدمها لاحقا.هذا واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان بعد مداهمة أحد المنازل.والجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال أعلنت مساء أمس السبت، اعتقال منفذي عملية (أرئيل) ومصادرة السلاح المستخدم في العملية.