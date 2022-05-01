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السودانيون يحتجون في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة

السودانيون يحتجون في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة
السودانيون يحتجون
رام الله - دنيا الوطن
احتج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى في مسيرات خرجت يوم السبت، للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة.

كما وأن المسيرات الاحتجاجية تزامنت مع ذكرى فض اعتصام القيادة العامة للجيش في ليلة التاسع والعشرين من رمضان في العام 2029.

ووفق قناة (سكاي نيوز عربية)، تجمع المتظاهرون عقب الإفطار مباشرة في الشوارع والميادين الرئيسية رافعين صور الضحايا وشعارات تندد بتأخير العدالة.

ووقع فض الاعتصام في الثالث من يونيو 2019 والذي كان يصادف الليلة الأخيرة من شهر رمضان في ذلك العام وذلك بعد أقل من شهرين على سقوط نظام المؤتمر الوطني- الجناح السياسي للإخوان.

وتسود الشارع السوداني حالة من الغضب الكبير حيال تأخر نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلة في أعقاب فض الاعتصام، برئاسة المحامي نبيل اديب. الذي عزا؛ تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى صعوبات فنية ولوجستية.

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