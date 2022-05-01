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عدا جرائم القتل.. الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية"

عدا جرائم القتل.. الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية"
بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام سورية، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر السبت، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين، عدا "تلك التي أفضت إلى موت إنسان".

ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المرسوم الجديد يشمل الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ السبت 30 أبريل 2022.

ويتألف المرسوم من 3 مواد، تنص الأولى على أنه يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.

بينما تقول المادة الثانية: إن "هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".

وتقول المادة الثالثة: "ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره".

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